Casal Bruciato: Fiamme in un appartamento, evacuato palazzo

Tanta tanta paura a Roma per un incendio scoppiato poco dopo le otto di questa mattina ( Mercoledì 6 Dicembre 2023) in un appartamento al quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati 125, nella zona di Casal Bruciato, sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, il personale medico del 118 e i carabinieri.

A scopo precauzionale e per permettere le operazione di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio,’intero palazzo di quattro piani di proprietà dell’ Ater è stato evacuato.

Da una prima verifica le fiamme, che fortunatamente non si sono propagate oltre l’appartamento da cui sono partite, potrebbero esser state innescate da un cortocircuito. Forse una stufa elettrica o una coperta.

L’incendio infatti è partito dalla camera da letto di una coppia di anziani che, aiutati da altri condomini, prima ancora dell’arrivo dei pompieri e dei militari sono stati fatti uscire dall’appartamento. Nelle operazioni, che si sono poi concluse con successo, sono purtroppo rimasti lievemente intossicati due agenti di polizia e un residente. Tutti e tre sono poi stati trasferiti in Ospedale in codice giallo.