Casini-Leoncini (Iv), presentiamo interrogazione su recupero Stardust Village

“La definitiva chiusura dello Stardust di via di Decima, un ex Punto Verde Qualità che aveva al suo interno una multisala e un ristorante, è davvero brutto colpo per la città e per gli abitanti di quel territorio, che perdono uno dei luoghi di aggregazione più importanti della zona e una preziosa oasi verde di oltre 30 mila mq.

Un epilogo che si è rivelato purtroppo inevitabile a causa della morosità accumulata dal concessionario, che ha nel frattempo perso tutti i gradi di giudizio nei confronti del Comune dopo la revoca delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo e la ristorazione.

Il bene è stato preso in custodia dal Municipio IX, ma adesso la vera questione è capire come recuperare e rilanciare l’immobile, mantenere il parco accessibile ai cittadini, salvaguardare la biodiversità che lo caratterizza.

A questo scopo abbiamo presentato oggi un’interrogazione agli Assessori capitolini competenti, Gotor e Zevi, per sapere in particolare quali provvedimenti l’Amministrazione intenda prendere per garantire un legittimo, continuativo ed efficiente rinnovo della gestione dell’area, la sua piena fruizione da parte della collettività e soprattutto con quali tempistiche.

I residenti di quel quadrante chiedono giustamente risposte concrete ed è necessario che il Comune le dia velocemente, prima che tutto cada nel totale degrado”. Lo dichiarano in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

