Casolare occupato abusivamente a Portuense, intervento della Polizia Locale

Sono tuttora in corso le operazioni da parte del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale per l’esecuzione di un sequestro preventivo, disposto dal Giudice di Pace, di un casolare sito nel quartiere Portuense, occupato da tre persone di nazionalità ucraina, un uomo di 38 anni, donna di 44 anni ed una minore.

Gli occupanti, già denunciati per occupazione abusiva di proprietà privata, oltreché per allacci abusivi alle reti elettriche e idriche hanno lasciato lo stabile, che ora verrà riaffidato al proprietario.

Presente sul posto la sala operativa sociale, per l’attivazione delle procedure per l’assistenza alloggiativa alternativa, oltre al personale veterinario, per la verifica delle condizioni di salute di un cane di grande taglia, razza maremmana, trovato in loco.

