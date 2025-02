Castel Gandolfo, attentato incendiario contro la compagnia dei carabinieri

Un grave atto criminale ha scosso la tranquillità della caserma dei Carabinieri di Castel Gandolfo nella notte tra l’8 e il 9 febbraio. Un attentato incendiario, così definito dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri (SIM), ha visto le fiamme lambire due veicoli grazie all’utilizzo di liquido infiammabile. Solo il tempestivo intervento di un carabiniere ha evitato il peggio, limitando i danni e scongiurando un possibile disastro.

L’episodio ha destato sdegno e preoccupazione tra i militari e la comunità locale. Il SIM Carabinieri Lazio ha espresso ferma condanna per l’accaduto, definendolo un attacco non solo contro i carabinieri, ma contro la sicurezza dell’intero territorio:

“L’attentato di Castel Gandolfo rappresenta un grave atto criminale che colpisce l’intera Arma e la comunità locale. Esprimiamo la nostra solidarietà ai colleghi vittime di questo vile gesto e rinnoviamo il nostro sostegno a chi, con coraggio e dedizione, garantisce la sicurezza dei cittadini.”

Il sindacato ha inoltre sottolineato l’importanza di non minimizzare episodi di questo tipo, che potrebbero rappresentare un campanello d’allarme per nuove minacce all’ordine pubblico.

Le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso. Al momento, l’ipotesi principale è che l’attacco sia stato portato a termine da un’unica persona, col volto coperto da cappuccio e berretto, per evitare il riconoscimento. Gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella speranza di ricostruire i movimenti del sospetto e ottenere elementi utili alla sua identificazione.

Restano ancora oscure le motivazioni dietro l’azione incendiaria: vendetta personale, intimidazione o un gesto dimostrativo? Gli investigatori non escludono alcuna pista.

L’attacco ha suscitato reazioni anche tra le istituzioni. Marco Silvestroni, presidente della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d’Italia, ha espresso vicinanza ai carabinieri, elogiando il loro intervento tempestivo:

“Esprimo totale solidarietà all’Arma, vittima di un vile attentato. Ringrazio i militari per la professionalità e l’impegno costante nella tutela della sicurezza dei cittadini.”

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.