Castel Gandolfo, cocaina e hashish pronti per lo spaccio: arrestata 44enne

Una mattinata di controlli, si è trasformata in un arresto per spaccio di droga. Protagonista una donna di 44 anni, originaria di Lanuvio, sorpresa dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo durante un servizio mirato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato la donna in atteggiamento sospetto e hanno deciso di fermarla per un controllo.

Le perquisizioni, poi estese anche alla sua abitazione, hanno rivelato 34,5 grammi di hashish già suddivisi in dosi e 7 involucri termosaldati contenenti 35 grammi di cocaina.

Con questi elementi, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza, arrestando la donna in flagranza. Successivamente, è stata accompagnata al Tribunale di Velletri, in attesa dell’udienza di convalida.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.