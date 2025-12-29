Castelli Romani: trema la terra ad Ariccia, avvertita anche a Roma

Un leggero tremore ha attraversato il pomeriggio dei Castelli Romani. Oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 17:20, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) hanno registrato una scossa di terremoto nel territorio comunale di Ariccia.

Nonostante l’intensità contenuta, l’evento ha generato un rapido tam-tam sui social, con segnalazioni arrivate anche dai quartieri sud di Roma.

I dati tecnici: profondità e magnitudo

L’epicentro è stato localizzato dai tecnici dell’INGV a circa tre chilometri a sud-ovest dal centro abitato di Ariccia. Il sisma ha avuto una magnitudo di 2.6 della scala Richter ed è avvenuto a una profondità di 12 chilometri.

Proprio l’ipocentro relativamente profondo ha contribuito ad attutire l’impatto in superficie, limitando la percezione del movimento tellurico.

Percezione e sicurezza

Una magnitudo di 2.6 corrisponde indicativamente al II-III grado della scala Mercalli: una scossa definita “molto lieve”, avvertita solitamente solo da persone in posizione di riposo o ai piani alti degli edifici.

Nonostante la preoccupazione iniziale, tipica per un’area vulcanica come quella dei Colli Albani, non sono stati segnalati danni a edifici o infrastrutture.

La situazione è rimasta sotto controllo e non è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco o della Protezione Civile per criticità strutturali.

