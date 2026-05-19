Casting Zecchino d’Oro 2026, tappa a Roma il 2 giugno

A Roma arrivano i casting per lo Zecchino d’Oro 2026. Martedì 2 giugno il Talenti Village ospiterà una nuova tappa del tour dedicato ai piccoli aspiranti cantanti della storica manifestazione dell’Antoniano.

Dalle 10 alle 18 bambini e bambine dai 3 ai 10 anni potranno esibirsi dal vivo interpretando una delle canzoni dello Zecchino d’Oro e provare così a diventare solisti dell’edizione 2026.

La partecipazione ai casting è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione online attraverso il sito ufficiale dello Zecchino d’Oro.

I bambini selezionati in questa prima fase saranno poi ascoltati nuovamente dalla giuria dell’Antoniano nel corso del 2026.

Il Casting Tour, organizzato in collaborazione con Wobinda Produzioni, attraverserà tutte le regioni italiane coinvolgendo i più piccoli in una giornata all’insegna della musica e del divertimento.

Disponibile anche una playlist ufficiale con i grandi classici dello Zecchino e i brani delle ultime edizioni, utile per prepararsi all’esibizione.

Lo Zecchino d’Oro sostiene inoltre i progetti sociali dell’Antoniano e la rete delle mense francescane legate alla campagna solidale “Operazione Pane”.

Per ulteriori informazioni:

Sito web Wobinda Produzioni https://www.wobindaproduzioni.com/

Sito web Zecchino d’Oro https://zecchinodoro.org/

Canale YouTube Zecchino d’Oro www.youtube.com/antonianodibologna

Sito web Antoniano www.antoniano.it/

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