Caudo: “Mercato Valmelaina, al via processo di acquisizione al patrimonio pubblico”

“Dopo 22 anni si avvia il processo di acquisizione dell’area e del mercato di Valmelaina al patrimonio pubblico. È il risultato di un lavoro di squadra con l’assessora al patrimonio alle politiche abitative Valentina Vivarelli e l’assessore allo sviluppo economico Carlo Cafarotti finalizzato a porre fine a oltre un ventennio di incertezza che ha lasciato nel degrado quello spazio e quella struttura.”

Così Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio, in una nota.

“In questi due anni e mezzo di amministrazione – prosegue Caudo – ci siamo dati un obiettivo che sembrava quasi impossibile: regolarizzare il mercato. Sono stati tanti gli interventi di contrasto al degrado e di pulizia svolti con la collaborazione della proprietà, l’INPS, con la polizia locale e le forze dell’ordine in questi 30 mesi. Siamo stati vicini all’Associazione che gestisce il mercato e siamo felici di poter comunicare a tutti gli operatori che comincia una nuova stagione per quello spazio. Una stagione nuova che dovrà essere caratterizzata da un progetto di riqualificazione per realizzare finalmente una struttura di qualità, nuova, che sia all’altezza del più importante mercato di Roma Nord. Una gioia grande che condividiamo con tutti i cittadini che frequentano il mercato e che abitano intorno a quell’area: lì, non si è fatto l’ennesimo intervento tampone ma un intervento strutturale e definitivo. Finalmente”.