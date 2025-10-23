Cecchina. Calzini pieni di cocaina ed eroina nascosti nel cambio dell’auto, 28enne nei guai

Un controllo di routine si è trasformato in un colpo grosso per i Carabinieri di Cecchina.

I militari della Stazione locale, durante un servizio di pattuglia, hanno fermato un 28enne marocchino residente in Spagna alla guida di un’auto intestata a un’altra persona.

L’atteggiamento nervoso dell’uomo ha subito insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo.

L’ispezione ha portato a un ritrovamento sorprendente: 40 involucri contenenti 17,7 grammi di eroina e 13,11 grammi di cocaina, nascosti abilmente in due calzini collocati nell’alloggiamento del cambio.

Non solo droga: i militari hanno sequestrato anche 1.710 euro in contanti, ritenuti frutto di precedenti attività illecite.

Alla luce dei gravi indizi, il giovane è stato arrestato in flagranza e accompagnato al Tribunale di Velletri, dove il Giudice ha convalidato l’arresto.

