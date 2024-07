Celli: sgomento e rabbia per femminicidio zona Portuense

“Sgomento e rabbia per il brutale femminicidio avvenuto oggi a Roma in zona Portuense. La vittima, Manuela Petrangeli, è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco dal suo ex compagno.

Una pura follia, un nuovo caso di una strage che non conosce limiti.

Non bastano più indignazione e condanna, è necessario rafforzare la rete di protezione e di supporto a tante donne vittime di violenze e soprusi.

La libertà e la dignità delle donne non possono essere pagate con la vita e nessuna relazione deve e può trasformarsi in paura e sopraffazione”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

