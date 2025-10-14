Cena e champagne, il conto da 2.806 euro al ristorante. Poi le minacce del clan Spada al titolare: “Facci lo sconto o qui rompiamo tutto”

I fatti risalgono allo scorso giugno, in una serata che doveva essere ordinaria, e che invece si è trasformata in un incubo.

Nel ristorante della cittadina ciociara di Broccostella, due cugini di Frosinone, Antony e Loris Spada, rispettivamente di 20 e 34 anni, hanno messo in scena una storia da film criminale, minacciando il titolare e costringendolo a cedere a richieste assurde.

Il tutto davanti a 26 membri della loro famiglia, che avevano occupato il locale nonostante la prenotazione fosse per 15 persone.

Quando è arrivato il momento di pagare il conto – 2.806 euro – Loris ha subito imposto uno sconto forzato, mentre Tony ha estratto 1.800 euro in contanti, aggiungendo solo una banconota da 100 euro per completare il pagamento.

Ma non era ancora abbastanza: i due hanno preteso anche una bottiglia di Franciacorta gratis, invitando il ristoratore a unirsi a loro.

Al rifiuto, sono partite le minacce: «Forse non hai capito, devi prendere la bottiglia e venire a bere al tavolo con noi. Io ho già preso un allontanamento dal comune di Isola del Liri per casini in un altro locale, ci metto un attimo a distruggere tutto e a prenderne un altro», avrebbe detto Loris.

Sotto la pressione e il timore per la propria incolumità, il titolare ha ceduto, ma non ha esitato a denunciare subito l’accaduto.

I carabinieri della Compagnia di Sora, con il supporto del Comando di Frosinone, hanno ricostruito la vicenda grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza, individuando con certezza i due cugini.

Stamattina Antony e Loris Spada sono stati arrestati e messi in custodia cautelare.

