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Centocelle. Giovani voci, nuove emozioni in una rassegna corale

Il 24 aprile, dedicata ai ragazzi delle scuole di Roma dal Coro Voci D’Oro e l’IC Via dei Sesami

Redazione - 14 Aprile 2026

Giovani voci, nuove emozioni in una rassegna corale del Coro Voci D’Oro e l’IC Via dei Sesami dedicata ai ragazzi delle scuole di Roma.

Sarà il 24 aprile 2026, ore 17 nel Teatro Sede Centrale – Centocelle.

Altre info nella locandina.

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