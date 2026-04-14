Centocelle. Giovani voci, nuove emozioni in una rassegna corale

Giovani voci, nuove emozioni in una rassegna corale del Coro Voci D’Oro e l’IC Via dei Sesami dedicata ai ragazzi delle scuole di Roma.

Sarà il 24 aprile 2026, ore 17 nel Teatro Sede Centrale – Centocelle.

Altre info nella locandina.

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