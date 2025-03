In occasione del centocinquantesimo dalla nascita di Michele Testa, avrà luogo, sabato 5 aprile 2025, presso il Casale Michele Testa, a partire dalle ore 16:00 in via de Pisis un’iniziativa intitolata “storia minuscola per GENTE MAIUSCOLA”.

L’iniziativa è promossa dai Comitati di Gestione del Centro Culturale e dell’Università Popolare Michele Testa

I lavori saranno aperti da un breve video a cura di Cinzia Paolino dedicato alla figura di Michele Testa, al quartiere di Tor Sapienza e agli accadimenti recenti che testimoniano il ripetersi della storia.

Al tavolo, insieme ai promotori, rappresentanti del V Municipio, dell’ANPI Provinciale e della Fondazione Gramsci parleranno dell’antifascista Testa e del suo rapporto con il potere.

È prevista la presenza dell’Assessore alla Cultura di Roma Capitale.

Seguirà un breve spettacolo del cantautore Piero Brega.

A chiusura un rinfresco.

Martedì 1 aprile – data di nascita di Michele Testa – l’inaugurazione della mostra a lui dedicata, sarà l’occasione per ammirare in anteprima l’opera realizzata da Carlo Gori per il fondatore di Tor Sapienza, la presenza sonora della Rustica X Band, diretta da Pasquale Innarella, accompagnerà l’apertura dell’esposizione.

