Centro di eccellenza per la disabilità a Pietralata, superati gli ostacoli: lavori pronti a partire

Dopo un iter lungo e complesso, il progetto del Centro di eccellenza per persone con disabilità (nell’area compresa tra via Achille Tedeschi e via Cave di Pietralata) nel Municipio IV, si avvia verso la fase operativa prevista per Febbraio 2026.

L’intervento, finanziato con fondi legati al Giubileo 2025, ha superato una serie di criticità legate sia a indagini giudiziarie sia a imprevisti archeologici, che avevano messo a rischio tempi e continuità dell’opera.

La gara per la realizzazione del centro è stata aggiudicata all’impresa La Fenice, coinvolta in un’inchiesta su presunti episodi di corruzione relativi ad appalti per la manutenzione stradale.

Una circostanza che ha generato incertezze sull’avvio dei lavori. Per evitare il blocco dell’intervento e la possibile perdita dei finanziamenti, l’amministrazione ha disposto la nomina di un commissario per la società, garantendo la prosecuzione delle attività.

I dirigenti del Simu (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) hanno riferito che l’impresa ha fornito rassicurazioni formali sulla capacità di rispettare gli impegni contrattuali e sull’approvvigionamento dei materiali, assicurando un monitoraggio costante del cantiere.

A incidere sui ritardi è stato anche l’esito degli scavi archeologici preventivi, avviati nel maggio scorso. Durante le operazioni è stata individuata una cavità sotterranea che ha richiesto approfondimenti e interventi di messa in sicurezza da parte della Soprintendenza, con un conseguente allungamento dei tempi.

Le attività preliminari, comprese le operazioni di bonifica da ordigni bellici, risultano ora concluse.

Il progetto prevede la realizzazione di un polo articolato in quattro edifici, concepiti secondo criteri di accessibilità universale. Il complesso ospiterà spazi dedicati all’integrazione sociale, alla formazione e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Tra gli elementi centrali dell’intervento figura un centro benessere accessibile, con ambienti progettati per attività riabilitative, percorsi sensoriali e spazi dedicati al benessere psicofisico. I lavori, dovrebbero completarsi nel 2027.

L’area sarà inoltre inserita in un contesto di riqualificazione urbana più ampio, con la creazione di spazi verdi, percorsi pedonali e una nuova piazza, in connessione con le infrastrutture di trasporto pubblico e con lo studentato universitario della Sapienza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.