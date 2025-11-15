Cercava funghi e si perde: la fuga nel bosco di un anziano finisce con il salvataggio

Voleva solo raccogliere qualche fungo, ma una passeggiata tra gli alberi di Allumiere si è trasformata in un’avventura da brivido.

Venerdì 14 novembre, un uomo anziano ha perso l’orientamento nel fitto bosco, addentrandosi in una zona impervia e isolata, e si è trovato in difficoltà.

La chiamata di soccorso ha subito mobilitato i vigili del fuoco di Civitavecchia e l’equipaggio della 17A, pronti a intervenire in condizioni complicate.

La fitta vegetazione ha reso necessario l’impiego delle tecniche di topografia applicata al soccorso (TAS): mappe, GPS e la coordinazione con la protezione civile di Allumiere, arrivata con un fuoristrada 4×4 per cercare di raggiungere l’uomo.

Il terreno però era troppo impervio: il 4×4 non poteva avvicinarsi abbastanza. Così, la soluzione è arrivata dal cielo.

Un elicottero di soccorso, dotato di verricello, ha calato i soccorritori fino al malcapitato, lo ha caricato a bordo e lo ha trasportato in una zona sicura.

Una volta a terra, il personale sanitario ha potuto constatare che l’anziano era miracolosamente illeso: solo un po’ di agitazione e stanchezza dopo ore di tensione e fatica, ma finalmente salvo.

Una giornata che il cercatore di funghi difficilmente dimenticherà, e che ricorda quanto la combinazione tra tecnologie moderne, professionalità dei soccorritori e coordinamento tra forze dell’ordine possa fare la differenza tra rischio e salvezza.

