Cerveteri, spari contro alcune auto in pieno giorno: arrestato un 30enne

Attimi di vero terrore nella mattinata di domenica 7 settembre a Cerveteri, sul litorale a nord di Roma, quando alcune auto in sosta sono state prese di mira da colpi di pistola. La scena, surreale e inquietante, ha scosso residenti e passanti.

Le prime segnalazioni hanno indicato vetri infranti su tre veicoli in via Cales.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del commissariato di Ladispoli e i Poliziotti, che hanno trovato anche bossoli a terra, chiara traccia degli spari.

Le ricerche si sono concentrate nelle vicinanze fino a quando le forze dell’ordine hanno bussato alla porta di un uomo di 30 anni, già noto alle autorità.

La perquisizione ha portato alla scoperta di un’arma apparentemente innocua, ma che in realtà era perfettamente funzionante.

Il 30enne è stato arrestato, mentre la Procura di Civitavecchia coordina le indagini per chiarire dinamica e motivazioni dell’episodio.

Al momento, le ragioni del gesto restano un mistero, ma la comunità locale resta sotto choc per quanto accaduto.

