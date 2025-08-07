“Cetona – I giorni del pianoforte” al X anniversario, 25-30 agosto 2025 

Dal 25 al 30 agosto 2025 si terrà nella splendida località toscana di Cetona (SI), presso la Sala SS. Annunziata in Piazza Garibaldi, la decima edizione anniversaria del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte”, ideato nel 2015 dal M° Catalina Diaconu a favore della formazione e promozione dei giovani talenti di varie nazionalità, studenti presso le scuole ad indirizzo musicale, licei musicali, conservatori, accademie e associazioni musicali italiane ed estere.

Il Progetto, organizzato in collaborazione con il Comune di Cetona e con il patrocinio di Valdichiana 2025 Capitale Toscana della Cultura, prevede la Masterclass Internazionale di pianoforte con lezioni che si terranno giornalmente nonché una rassegna concertistica dedicata ai partecipanti effettivi e ai musicisti che hanno frequentato i corsi durante le precedenti edizioni, oggi plurilaureati e professionisti della musica. La partecipazione del pubblico ai concerti della rassegna è a ingresso gratuito.

Alla decima edizione del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte” contribuiscono la Fondazione Culturale “Lionello Balestrieri” di Cetona in occasione del festeggiamento del X anniversario dell’apertura dello Studio Balestrieri nonché l’Associazione culturale “Piazze2000”, che accoglie ogni anno i giovani musicisti in un concerto festivo presso la Chiesa San Lazzaro di Piazze (SI).

La Masterclass è inserita nella VII edizione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici”, rassegna ideata dal M° Catalina Diaconu, che fino ad oggi ha promosso più di 180 giovani musicisti provenienti da vari paesi in un dialogo interculturale che si sta rafforzando anno dopo anno, creando dei ponti fra varie realtà musicali con l’obiettivo di realizzare una vera integrazione e inclusione attraverso la pratica musicale.

Ideato dal M° Diaconu durante la sua collaborazione come docente di pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte” rappresenta uno spazio di creatività e di impegno di alta qualità, nell’ambito del quale si sono formati decine di giovani musicisti che negli anni si sono distinti tramite risultati eccellenti ottenuti in numerosi Concorsi internazionali nonché negli esami di ammissione, superati con successo presso vari conservatori italiani, così come in concerti tenuti su prestigiosi palcoscenici del mondo, ad esempio presso il Teatro Carnegie Hall di New York ed altri.

Alla decima edizione del Progetto parteciperanno studenti in età dai 12 ai 23 anni, i quali incontreranno alcuni protagonisti delle prime edizioni della Masterclass, oggi docenti e musicisti di successo.

La rassegna concertistica accoglierà il 27 agosto la pianista Natalia Colantoni, presente nelle precedenti edizioni come allieva del M° Diaconu, laureata al Biennio di musica da camera presso il Conservatorio Santa Cecilia e Samuele Cuicchio, laureando al Biennio di pianoforte presso il Conservatorio “F. Morlacchi” di Perugia. Il 29 agosto il pianista Giacomo Refolo, laureato al Biennio di pianoforte presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma sarà presente in un evento molto atteso, in occasione della presentazione del libro “Marinaio di terra” di Christian Collia, giovane tenore già protagonista di una carriera eccezionale, che il pubblico può ammirare nei Teatri più prestigiosi come il Teatro Alla Scala di Milano, Terme di Caracalla, Teatro Lirico di Cagliari, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro La Fenice di Venezia, La Royal Opera House di Muscat, la Cadogan Hall di Londra e Palau de Les Arts di Valencia. Con l’occasione Christian Collia e Giacomo Refolo offriranno un programmo di musiche di Donizetti, Tosti e Verdi.

La decima edizione del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte” si concluderà con il Concerto finale dei partecipanti il 30 agosto alle ore 17,45 presso la Sala SS. Annunziata, seguirà la consegna dei Diplomi e il momento festivo dedicato al doppio anniversario, quello del Progetto “Cetona – I giorni del pianoforte” e dello Studio L. Balestrieri, che festeggiano i dieci anni di attività al servizio della promozione delle attività artistiche in un territorio tanto apprezzato per la bellezza della natura e per i ricchi spunti di interesse storico e culturale.

