Chiesto consiglio straordinario in XV municipio su Ztl Fascia Verde e mobilità Roma Nord

“Seguiamo da vicino il dibattito sulla nuova fascia verde e sull’installazione dei varchi elettronici per la ZTL che entro l’autunno interesserà anche parte del nostro territorio; un tema che riguarda da vicino la mobilità dei cittadini del Municipio XV ma anche di quelli dei Comuni limitrofi che ogni giorno entrano in città dal quadrante nord di Roma, con ricadute importanti sul miglioramento della qualità dell’aria e la diminuzione del traffico urbano.

Per un confronto che possa essere propositivo ma anche di approfondimento con le Istituzioni coinvolte nel nuovo piano e che regolano i diversi sistemi di mobilità presenti a Roma Nord, abbiamo chiesto al riguardo la convocazione di un Consiglio Straordinario municipale; un’occasione per discutere sulla nuova programmazione ma anche e soprattutto per una sua valutazione che non trascuri i prossimi passi importanti sulla mobilità su ferro del nostro quadrante come il potenziamento della ferrovia Roma Nord, il completamento della Metro C e la chiusura dell’anello ferroviario.”

Così in una nota del 2 maggio 2023 Claudio Marinali (PD), Sara Martorano (Civica Gualtieri), Giovanni Forti (SCE), Alfonso Rago (RF), Massimiliano Petrassi (Italia Viva).