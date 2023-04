Ztl fascia verde, iniziata installazione dei nuovi varchi

Al via l’installazione dei 51 nuovi varchi posti lungo il perimetro della Ztl Fascia Verde.

“Con l’installazione dei varchi – spiega l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – diamo concretezza al provvedimento approvato lo scorso novembre, che ha l’obiettivo di tutelare la salute e migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché riduce l’inquinamento e le emissioni nel rispetto delle normative europee. Con la segnaletica e i nuovi varchi saranno resi cogenti i divieti esistenti: le auto Euro 0, 1 e 2 benzina ed Euro 1, 2 e 3 diesel non potranno più entrare né essere parcheggiate all’interno del perimetro della nuova Ztl Fascia Verde. Poi da novembre 2023 anche i diesel Euro 4 usciranno dalla Fascia Verde e da novembre 2024 gli Euro 3 benzina”.

I lavori, realizzati da Roma Servizi per la Mobilità, sono partiti con l’installazione dei varchi su Via Tuscolana, angolo viale Palmiro Togliatti, e proseguiranno lungo l’asse di Viale Togliatti, in direzione di via Casilina. Parallelamente sono in fase di avvio le attività sui quadranti ‘Laurentina’ – Via del Serafico, Via del Tintoretto – e ‘Montesacro’ – Via Lampedusa e Viale Adriatico.

“Roma Servizi per la Mobilità – conclude Patanè – realizzerà opere di scavo e ripristino della pavimentazione, con possibilità di lievi modifiche alla configurazione attuale dei marciapiedi o degli spartitraffico esistenti, finalizzate alla installazione e al cablaggio dei sostegni per gli apparati di controllo elettronico dei transiti veicolari e della relativa segnaletica, comprensiva di pannelli a messaggio variabile. L’ultimazione delle opere è prevista per la fine del mese di ottobre”.