Chiuso bar a Nettuno: risse frequenti e alcol a minori

Un bar nel cuore di Nettuno, apparentemente come tanti altri, è stato al centro di controlli serrati della Polizia di Stato, che hanno svelato una realtà ben diversa dietro la facciata del locale di ritrovo.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Anzio-Nettuno, il bar era diventato un punto di aggregazione per soggetti legati allo spaccio e alla microcriminalità locale, con episodi di risse frequenti e degrado costante.

Tra le criticità emerse, quella più grave riguarda alcuni minorenni finiti in ospedale per intossicazione etilica, dopo aver acquistato liberamente superalcolici nel locale, a testimonianza della totale assenza di controlli sull’età degli avventori.

A seguito dei controlli e delle risultanze investigative, il Questore di Roma ha disposto la sospensione dell’attività di somministrazione e la chiusura del bar per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Gli agenti della Divisione Amministrativa e Sociale hanno apposto i sigilli: il locale resterà chiuso per i prossimi dieci giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e rispetto della legalità nel centro di Nettuno.

