Ciampino, fermato con il “miele dello sballo”: arrestato pusher di wax

Una droga nuova, potente, capace di stordire cinque volte più della marijuana. Si chiama wax, sembra cera d’api ma è un concentrato di hashish con percentuali di THC che arrivano fino al 70%.

Dopo i sequestri nei quartieri romani di Primavalle, Montagnola e Città Giardino, il “miele dello sballo” bussa anche alle porte della Capitale.

A Ciampino i carabinieri hanno bloccato un pusher pronto a immetterlo sul mercato.

Il blitz è scattato quando i militari della compagnia di Castel Gandolfo hanno notato i movimenti sospetti di un 39enne romano.

Alla vista della pattuglia l’uomo ha tentato di svicolare, ma la perquisizione ha rivelato la verità: in tasca quasi 2mila euro in contanti, considerati provento dello spaccio.

La sorpresa maggiore è arrivata a casa. Nascosti tra i suoi effetti personali, i carabinieri hanno trovato 127 grammi di hashish già confezionati in dosi e 1,3 grammi di wax, pronto per essere smerciato. Per lui sono scattate le manette e l’arresto è stato convalidato dal tribunale di Velletri.

Il wax, noto tra i giovani come “miele dello sballo”, si fuma come hashish ma può anche essere inalato in pipette, proprio come il crack. Gli effetti sono devastanti: forti, duraturi, con un impatto immediato sul sistema nervoso.

È questa la ragione per cui sta preoccupando forze dell’ordine e famiglie: una sostanza che corre veloce nelle piazze di Roma e provincia e che parla soprattutto alle fasce più giovani.

