Proseguendo la collaborazione tra l‘Università degli Studi di Roma Tor Vergata ed il Centro Culturale Lepetit avrà luogo un ciclo di 3 incontri sulla Costituzione con i seguenti temi:

Primo incontro – La democrazia in Italia e la Costituente

Secondo incontro – La Repubblica in cammino. Dal “congelamento” costituzionale alle riforme degli anni Settanta

Terzo incontro – Dall’Italia all’Europa. Scenari costituzionali tra vecchio e nuovo secolo.

Gli incontri saranno tenuti dal Prof. Gianluca Fiocco, Professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, che ringraziamo per il tempo dedicatoci.

Di seguito è riportato una breve sintesi del primo incontro.

Fin dall’Ottocento vi sono pensatori e gruppi politici (repubblicani, socialisti) che riflettono e indicano l’obiettivo di andare oltre lo Statuto Albertino. Si consolida intanto una applicazione dello Statuto non alla lettera, ma in senso parlamentare. Il ruolo del Parlamento è accresciuto dal suffragio generale maschile introdotto da Giolitti.

Poco dopo, tuttavia, guerra mondiale e fascismo distruggono tutti questi progressi.

L’obiettivo di una nuova Costituzione inizia a circolare tra gli antifascisti ed è un oggetto di discussione nelle file della opposizione aventiniana. La prospettiva della Costituente viene sviluppata anche da Gramsci, prima e durante il carcere.

Si arriva alla seconda guerra mondiale, quando il traguardo di una nuova Costituzione viene fissato negli accordi della svolta di Salerno. Il lavoro dei Costituenti viene preparato da quelli della Consulta.

Alla Costituente si realizza un effettivo incontro tra diverse culture politiche, le quali riescono a dare vita a un dialogo di alto livello.

La Costituzione raccoglie i migliori fermenti dell’epoca e delinea un modello di Stato interventista nella vita economica e sociale.

Il lavoro dei costituenti si conclude in modo unitario e condiviso nonostante lo scoppio della guerra fredda.

Il Primo Incontro si terrà l’8 aprile 2025 alle ore 18.00 presso la sede del Centro Culturale Lepetit in via Lepeti 86.

Per una migliore organizzazione cortesemente vi invitiamo a prenotarvi scrivendo a : culturalepetit@gmail.com

