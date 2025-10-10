Categorie: Lavoro Politica
Municipi: ,

Cinque anni di attesa, un mese di speranza: la corsa contro il tempo degli idonei Asl

Appello a Rocca: “Non dimenticate il nostro impegno”

Redazione - 10 Ottobre 2025

Cinque anni fa avevano superato un concorso difficile, convinti che presto avrebbero avuto un posto stabile nella pubblica amministrazione.

Oggi, invece, si ritrovano a contare i giorni che mancano alla scadenza della graduatoria. E il sogno di un lavoro fisso rischia di svanire nel nulla.

È la storia dei 107 idonei del concorso bandito dalla Asl Roma 1 nel 2020, un bando che metteva in palio 406 posti da amministrativo, poi ridotti a 206.

Dopo anni di attese, rinvii e speranze, la graduatoria sta per arrivare al capolinea: il 17 novembre 2025 è la data limite. Oltre quel giorno, tutto sarà cancellato.

immagine di repertorio

Per questo, i candidati rimasti esclusi hanno deciso di alzare la voce e scrivere una lettera al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, chiedendo che la loro graduatoria venga utilizzata fino all’ultimo nome o ceduta ad altri enti pubblici in cerca di personale.

“Non vogliamo essere dimenticatiscrivonoma riconosciuti per la nostra professionalità e il nostro impegno. Cinque anni fa abbiamo affrontato un concorso impegnativo, fatto di sacrifici e studio. L’idoneità che ci è stata riconosciuta non può restare solo un titolo su carta: vogliamo poter contribuire davvero al funzionamento della pubblica amministrazione”.

Da settimane, però, tutto è fermo. La Asl non sembra intenzionata né a scorrere ulteriormente la graduatoria né a condividerla con altri enti, nonostante la carenza di personale negli uffici pubblici.

Una scelta che gli idonei definiscono “illogica e penalizzante”, anche dal punto di vista economico.

“Lo scorrimento delle graduatoriespiegano è una misura di buon senso: permette di risparmiare sui costi dei nuovi concorsi, di accelerare le assunzioni e di dare risposte immediate ai cittadini”.

Intanto il conto alla rovescia è iniziato. Mancano poco più di dodici mesi e, se non arriveranno novità, il lavoro di anni rischia di dissolversi nel silenzio.

“Non vogliamo essere numeri in un elenco in scadenzaconcludonoma risorse pronte a mettersi al servizio della collettività con competenza e spirito civico”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati