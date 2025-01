Circo Massimo, a giugno arriva Zucchero

“Siamo felici di annunciare la presenza di Zucchero al Circo Massimo. Le due date, il 23 e il 24 giugno, arricchiranno il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025.

Sarà la prima volta che Zucchero si esibirà, con uno show personale, in questo luogo così speciale della nostra città. È il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo“.

Così l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato comunica la presenza del grande cantautore e musicista che inaugurerà l’estate romana con il suo tour Overdose d’Amore.

Per due notti il Circo Massimo si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show di grande musica dal vivo.

In scena successi senza tempo, la voce inconfondibile di Zucchero Sugar Fornaciari e la sua fedele super band composta dai migliori musicisti nazionali e internazionali, sempre con la stessa energia travolgente e la stessa intensità che lo hanno reso una vera leggenda della musica.

Il tour italiano toccherà anche le città di Ancona, Bari, Torino e Padova.

