Circo Massimo, scatta il piano viabilità: divieti e chiusure per la festa del “Fatto Quotidiano”

Dal martedì 9 a domenica 14 settembre sono in programma divieti di sosta e chiusure nell’area del Circo Massimo. Nel corso della settimana, infatti, si svolgerà la festa del “Fatto Quotidiano”, con un programma di incontri e dibattiti.

Le prime modifiche scatteranno nella notte tra lunedì e martedì. Dalle 00.30 del 9, fino a cessate esigenze del 14 settembre, è previsto lo sgombero di tutti i veicoli in sosta.

In particolare, saranno attivi i divieti di sosta con rimozione su via dei Cerchi (tra piazza di Porta Capena e via di San Teodoro) e via del Circo Massimo (da viale Aventino a via dell’Ara Massima di Ercole).

Durante la settimana via dell’Ara Massima di Ercole sarà chiusa al transito, mentre su via del Circo Massimo e via dei Cerchi ci saranno chiusure a vista.

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.