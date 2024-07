Ciro Immobile lascia la Lazio per il Besiktas: la fine di un’era

Dopo otto stagioni, Ciro Immobile saluta la Lazio e si trasferisce al Besiktas. L’attaccante, capitano e miglior marcatore di tutti i tempi della squadra biancoceleste, ha raggiunto un accordo con il club turco per un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni di euro netti a stagione.

L’addio di un simbolo:

L’addio di Immobile rappresenta la fine di un’era per la Lazio. Arrivato nel 2016, l’attaccante si è preso la squadra a suon di gol, diventandone un simbolo e uno dei beniamini dei tifosi.

Con 207 reti in maglia biancoceleste, Immobile ha stabilito il record di marcature all time del club e ha vinto tre titoli di capocannoniere in Serie A, eguagliando anche il record di gol in un singolo campionato (36 nel 2019/2020).

A livello di trofei, ha conquistato due Supercoppe Italiane (2017 e 2019) e una Coppa Italia (2018/2019).

Le lacrime di Lotito e l’omaggio dei tifosi:

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato così l’addio di Immobile: “Ciro è stato un grande campione e un uomo vero. Ha dato tanto alla Lazio e noi gliene saremo sempre riconoscenti. Gli auguro il meglio per il prosieguo della sua carriera”.

Anche i tifosi laziali hanno voluto omaggiare il loro capitano con messaggi sui social e striscioni apparsi fuori dallo stadio Olimpico. “Grazie per tutto, Ciro!”, “Immobile, uno di noi”, “Un pezzo del nostro cuore va con te”, si legge sui tanti messaggi di affetto dedicati all’attaccante.

Un’avventura in Turchia per Immobile:

Immobile inizia così una nuova avventura in Turchia, con la maglia del Besiktas. A 34 anni, l’attaccante è ancora voglioso di dimostrare il suo valore e di contribuire al successo del suo nuovo club. L’esperienza in Turchia sarà per lui una sfida importante, ma Immobile è pronto a mettersi in gioco e a dare il massimo per il Besiktas.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙