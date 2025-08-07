Città Giardino, rapina lampo in farmacia: ladro solitario fugge con 400 euro

Attimi di tensione in zona Città Giardino. Una farmacia in via Cimone è stata presa di mira da un ladro solitario che, a volto coperto e con fare deciso, ha messo a segno un colpo in pieno giorno, sotto gli occhi sbalorditi dei presenti.

È successo poco dopo le 13:00 di lunedì 4 agosto, in uno degli orari di maggiore afflusso. Il rapinatore, descritto come un uomo sui 40 anni, si è presentato con un cappellino a visiera calato sul volto. Non era armato, ma la determinazione con cui ha agito è bastata a spaventare i dipendenti.

Entrato con passo veloce, ha intimato al personale di consegnare il denaro e, senza attendere reazioni, ha scavalcato il bancone e prelevato direttamente il fondo cassa, portando via circa 400 euro in contanti. Quindi si è dileguato a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma lo spavento tra farmacisti e clienti è stato notevole. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccolto le testimonianze dei presenti.

