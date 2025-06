Città metropolitana, Gualtieri a Tivoli per l’inaugurazione del nuovo polo civico

Tra le mura del Complesso dell’Annunziata, silenziose da anni, è tornata la voce della città. Venerdì 14 giugno Tivoli ha inaugurato il nuovo centro civico di Palazzo Mauro Macera, restituito alla comunità grazie ai fondi del Pnrr.

È il primo dei Piani Urbani Integrati della Città Metropolitana di Roma a prendere forma concreta, con un finanziamento da oltre 1,8 milioni di euro che ha trasformato un edificio storico in uno spazio di incontro, cultura e partecipazione.

All’inaugurazione, tra orgoglio e soddisfazione, erano presenti il sindaco metropolitano Roberto Gualtieri e il suo vice Pierluigi Sanna. “È un momento importantissimo non solo per Tivoli, ma per tutto il territorio – ha detto Gualtieri – perché oggi non tagliamo solo un nastro: inauguriamo una nuova visione, fatta di spazi condivisi e valorizzazione urbana”.

Il centro civico, incastonato nel cuore della città, si presenta oggi come un luogo multifunzionale: un ponte tra passato e presente. I lavori hanno interessato i piani superiori dell’edificio e l’altana panoramica, completando impianti e finiture per ospitare attività museali, eventi, mostre e spazi di scambio intergenerazionale. Un nuovo contenitore per la comunità, pensato non solo per esporre, ma per connettere.

L’intervento rientra in un più ampio disegno della Città Metropolitana: creare luoghi che non siano solo fisici, ma simbolici. Spazi dove la cittadinanza possa ritrovarsi, partecipare, creare cultura.

