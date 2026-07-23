Civitavecchia, infortunio durante una battuta di pesca: intervento congiunto tra ARES 118 e Guardia Costiera

Un intervento di soccorso in mare reso possibile dalla collaborazione tra ARES 118 e Guardia Costiera ha permesso questa mattina di recuperare un uomo rimasto coinvolto in un incidente durante una battuta di pesca.

L’operazione si è svolta nelle acque al largo di Civitavecchia e ha richiesto un coordinamento rapido tra le squadre impegnate.

Il personale sanitario di ARES 118 è stato trasferito sul luogo dell’emergenza a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera, raggiungendo così il punto in cui si trovava la persona da soccorrere.

Dopo il recupero dall’acqua, l’uomo è stato trasportato fino alla banchina del porto di Civitavecchia, dove era già presente un’ambulanza pronta per il trasferimento al pronto soccorso cittadino.

Qui sono stati avviati gli accertamenti sanitari e le cure necessarie. A supporto delle operazioni era inoltre presente un elicottero in attesa in banchina per eventuali esigenze operative dell’equipaggio.

L’intervento rappresenta una delle prime applicazioni sul campo del protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso 18 febbraio nella sede della Direzione Marittima – Guardia Costiera di Civitavecchia dal direttore marittimo del Lazio, capitano di vascello Cosimo Nicastro, e dal direttore generale di ARES 118, dottor Narciso Mostarda.

L’accordo nasce con l’obiettivo comune di rafforzare la capacità di intervento sanitario in emergenza negli scenari marittimi, mettendo in rete competenze, personale e strumenti delle due strutture.

Tra gli aspetti previsti dal protocollo c’è anche la possibilità per medici e operatori sanitari di ARES 118 di salire a bordo delle motovedette della Guardia Costiera presenti nei porti del Lazio, oltre alla definizione di procedure condivise tra le centrali operative del servizio sanitario e le sale operative della Guardia Costiera.

La gestione dell’emergenza di questa mattina ha dimostrato l’importanza di un sistema integrato nel quale la rapidità delle comunicazioni e il coordinamento tra enti diversi possono fare la differenza nelle operazioni di salvataggio.

ARES 118 ha espresso il proprio ringraziamento al personale della Guardia Costiera per la collaborazione e il supporto forniti durante tutte le fasi dell’intervento.

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