Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 11.00, l’Auditorium dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi (ICBSA), nella storica sede di Palazzo Mattei di Giove, in via Michelangelo Caetani 32 a Roma, ospiterà l’incontro “Claudio Villa. 100 anni di musica”, dedicato al centenario della nascita di uno dei protagonisti più amati della musica italiana del Novecento.

Con oltre 3.200 brani incisi, circa 100 album registrati, 42 milioni di dischi venduti, tre dischi d’oro, 30 film e 13 partecipazioni al Festival di Sanremo – con quattro vittorie – Claudio Villa è stato una delle voci più riconoscibili e popolari della tradizione melodica italiana.

Nato a Roma il 1° gennaio 1926, nel quartiere di Trastevere, in via della Lungara 25, il cantante soprannominato il “Reuccio” della canzone italiana ha attraversato alcune delle stagioni più significative della cultura popolare del Paese: dal secondo dopoguerra all’affermazione della musica leggera, fino agli anni della grande televisione nazionale.

Tra i suoi successi più celebri figurano brani entrati stabilmente nell’immaginario musicale italiano, come “Arrivederci Roma”, “Buongiorno tristezza”, “Addio Addio”, “Binario” e “Granada”, interpretazioni che hanno contribuito a definire il repertorio della canzone melodica e a diffondere nel mondo la tradizione musicale italiana.

L’iniziativa è promossa dal Fan Club “A grande richiesta: Tutto Claudio Villa” ed è organizzata da Ti con Zero ETS, in collaborazione con l’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della direttrice dell’ICBSA, Sandra Suatoni, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che racconteranno la figura artistica e umana di Claudio Villa: Patrizia Baldi, moglie del cantante, e Mauro Pica Villa, figlio dell’artista; Anna Biagiotti, rappresentante del Fan Club; il cantautore e divulgatore musicale Piji; il cantante Riccardo Antonelli; l’attore e regista Franco Antonelli.

A condurre l’incontro sarà il giornalista e scrittore Marco Pastonesi, che guiderà il pubblico attraverso ricordi, testimonianze e ascolti dedicati alla carriera del cantante.

Uno dei momenti più significativi della giornata sarà la cerimonia di annullo filatelico ufficiale realizzata in collaborazione con Poste Italiane, in occasione dell’emissione del francobollo commemorativo dedicato a Claudio Villa.

L’evento si concluderà con un intervento musicale della cantante Daniela Vallicelli, omaggio finale alla tradizione della canzone italiana rappresentata dal “Reuccio”.

L’incontro si inserisce nel più ampio lavoro di valorizzazione della memoria musicale italiana portato avanti dall’ICBSA, che custodisce e rende accessibile al pubblico uno straordinario patrimonio di registrazioni, documenti sonori e audiovisivi legati alla storia della musica e dello spettacolo in Italia.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria.

Informazioni e prenotazioni: 349 8728813 – levocidelvulcano@gmail.com.

