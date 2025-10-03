Colle Oppio, maxi bonifica: rimosse tende, rifiuti e insediamenti abusivi

Una straordinaria operazione di controllo e risanamento ha interessato l’area di Colle Oppio, nel cuore di Roma.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, con il supporto delle squadre Ama e della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, hanno dato vita a un intervento capillare volto al ripristino del decoro e alla sicurezza di uno dei parchi più suggestivi della città.

L’azione rientra nelle linee strategiche volute dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I risultati parlano chiaro: in poche ore sono state identificate 117 persone, controllati 36 veicoli e rimossi oltre 2 quintali di rifiuti, insieme a insediamenti abusivi che avevano compromesso il decoro dell’area.

Le operazioni hanno interessato anche il verde pubblico, con una riqualificazione degli spazi e la rimozione di tre tende da campeggio, utilizzate come rifugi da persone senza fissa dimora.

Parallelamente, le verifiche hanno portato a un episodio rilevante: un cittadino del Mali è stato denunciato per ricettazione, dopo essere stato trovato in possesso di uno smartphone rubato.

Il dispositivo è stato già restituito al legittimo proprietario, che ne aveva denunciato il furto.

