Colle Oppio, rapinano turisti inglesi: la fuga finisce con un click

Roma, centro città. Una vacanza nella Capitale trasformata in un’inaspettata caccia all’uomo per due turisti inglesi, vittime di una rapina lampo che si è conclusa nel modo più inaspettato: non con un inseguimento hollywoodiano, ma con uno scatto. Una fotografia, semplice ma nitida, che ha permesso alla Polizia di chiudere il cerchio in poche ore.

È accaduto a Colle Oppio, nel cuore pulsante di Roma, dove la coppia stava passeggiando quando due ragazzi, apparsi dal nulla, li hanno affrontati sbarrando loro la strada. In un attimo, uno dei due — con il volto scoperto e il sangue freddo di chi sa come muoversi — ha afferrato e strappato la collana d’oro dal collo dell’uomo. Poi la fuga, fulminea, su un monopattino a noleggio dove l’attendeva il complice.

Ma Roma è una città che non si arrende al crimine, e nemmeno i suoi visitatori. L’uomo ha reagito, inseguendo i rapinatori a piedi per qualche metro. In quei momenti concitati è successo qualcosa di inaspettato: durante la corsa, i due giovani — forse per distrarlo o rallentarlo — gli hanno lanciato contro un tavolo di legno di un locale. Una scena da film. Nella confusione, la collana cade. I rapinatori si dileguano, ma il danno era già fatto.

La sorpresa arriva pochi minuti dopo, quando le strade dei ladri e delle vittime si incrociano di nuovo per caso. Pochi secondi, un fugace incrocio di sguardi.

Ma abbastanza per immortalare, con uno smartphone, il volto di almeno uno dei due rapinatori. In particolare, un dettaglio colpisce gli agenti del Commissariato Esquilino a cui la foto viene mostrata: un vistoso taglio sul labbro del sospettato. Un segno inconfondibile.

I due ragazzi, entrambi egiziani e appena maggiorenni, erano già noti alla polizia per reati simili. Frequentatori abituali della zona, non è stato difficile rintracciarli. Poche ore dopo, la svolta: i poliziotti li intercettano in via Nicola Selvi. Scatta il fermo per entrambi, con l’accusa di rapina aggravata.

