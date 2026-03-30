Colle Oppio: rapinano un passante col coltello, bloccati dai Carabinieri

Non hanno avuto nemmeno il tempo di dileguarsi con il bottino. Due cittadini somali di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati in flagranza di reato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma mentre mettevano a segno una violenta rapina in pieno centro.

L’episodio è avvenuto in viale delle Terme di Traiano, una zona ad alta frequentazione turistica e pedonale.

La dinamica: minacce e violenza in strada

La vittima, un cittadino pakistano di 29 anni, è stata avvicinata dai due indagati con un approccio fulmineo.

Sotto la minaccia di un coltello, il giovane è stato costretto a consegnare tutto il denaro contante che aveva con sé. Non paghi, i rapinatori lo hanno scaraventato a terra con violenza nel tentativo di guadagnarsi una via di fuga a piedi tra i parchi archeologici circostanti.

Il blitz dei Carabinieri

Il piano dei due malviventi si è però scontrato con una pattuglia dell’Arma in transito proprio in quel momento. I militari hanno assistito in diretta alle fasi finali dell’aggressione e sono intervenuti bloccando i due somali prima che potessero far perdere le proprie tracce.

Il bottino: La somma sottratta è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Le ferite: La vittima ha riportato alcune escoriazioni alla mano e alla gamba durante la caduta, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il verdetto di Piazzale Clodio

Portati nelle aule del Tribunale di Roma, i due giovani sono stati giudicati per rapina aggravata in concorso. Il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma.

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