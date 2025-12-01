Colleferro, un dialogo che salva la vita: carabiniere salva un giovane in crisi al limite della disperazione

Un episodio di straordinaria sensibilità e prontezza ha visto protagonista un Carabiniere della centrale operativa della Compagnia di Colleferro, alle porte di Roma, nei giorni scorsi.

Grazie alla sua tempestività e alla capacità di gestire la situazione con lucidità, è stata salvata la vita di un giovane in evidente stato di fragilità.

Il ragazzo, in preda alla disperazione, aveva contattato il 112 manifestando l’intenzione di lanciarsi sotto un treno presso la stazione locale.

La segnalazione ha attivato immediatamente l’intervento del Carabiniere di turno, che con fermezza e grande tatto è riuscito a instaurare un dialogo diretto e rassicurante con il giovane, guadagnando tempo prezioso fino all’arrivo della pattuglia sul posto.

Gli agenti hanno rintracciato il ragazzo e lo hanno messo in sicurezza, evitando così un tragico epilogo. L’intervento ha evidenziato non solo la professionalità del personale dell’Arma, ma anche il profondo senso di responsabilità e vicinanza umana, trasformando un momento di disperazione in un’occasione di speranza e salvezza.

ECCO L’AUDIO DELLA TELEFONATA

