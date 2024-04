Colli Aniene: settecento ragazzi rischiamo di perdere il loro campo sportivo

«Settecento ragazzi rischiamo di perdere il loro campo sportivo e di doversi ritirare dalla competizioni ancora in essere.» È l’accorato appello di giovani atleti e e dei loro genitori giunto ieri in redazione.

Il campo sportivo è quello di via degli Alberini, a Colli Aniene, in gestione all’Ads Tor Sapienza che rischia la chiusura per una sentenza del Consiglio di Stato (vedi anche nostro articolo di Federico Carabetta “Campo sportivo di via Alberini, una storia che si ripete?” del 24 gennaio 2024).

Della questione del campo di via degli Alberini si è parlato il 21 aprile nel corso della trasmissione TV “La domenica del dilettante” su Rete Oro, in cui sono intervenuti l’avvocato dell’Ads Tor Sapienza, che ha ripercorso tutta la vicenda dei ricorsi e controricorsi, e Daniele Laureti (presidente di Gesis).

A questo link è possibile vedere la registrazione della trasmissione su Rete Oro: https://fb.watch/rBUoRm3GBH/

