Colpo di Stato di Franco Fracassi e Tiziana Alterio

Il 18 febbraio 2019 alle ore 17 presso la Biblioteca Collina della Pace, Via Bompietro 16, Tiziana Alterio e Franco Fracassi presentano Colpo di Stato – L’assalto dell’Europa e della Finanza alla Grecia e ai Paesi del Sud Europa.

Modera l’incontro Guido Grossi, Esperto di mercati finanziari.

Durante l’incontro saranno coinvolti i partecipanti al Circolo dei Lettori, che leggeranno alcuni estratti del libro. https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/colpo-di-stato-lassalto-delleuropa-e-della-finanza-alla-grecia-e-ai-paesi-del-sud-europa/21050

Noam Chomsky: «Il neoliberismo ha vinto. La condizione prima per la pace sociale è che i poveri abbiano la percezione della loro impotenza»

In Grecia si sta svolgendo il più grande esperimento sociale della storia.

I campioni dell’austerità stanno applicando alla lettera le teorie del neoliberismo su un Paese sviluppato. Fino al 2060 Atene dovrà rispettare i severissimi parametri imposti dalla Troika.

Tutto ciò è stato possibile grazie a un vero e proprio colpo di Stato ordito in un giorno di mezza estate. Un golpe moderno. Un atto di guerra fatto di minacce militari condite con azioni economiche e finanziarie, oltre che un’imponente offensiva mediatica.

Una conquista moderna senza armi, senza carri armati e senza spari ma che ha gli stessi effetti di una guerra, in cui i vincitori colonizzano i vinti prendendo possesso del Paese conquistato.

Finanza, multinazionali e tecnocrati di Bruxelles vanno a braccetto, appoggiandosi l’un l’altro, poiché l’uno non può vivere e guadagnare senza l’altro. Sarà l’Italia il prossimo obiettivo del Sistema?

Tiziana Alterio, giornalista, docente, autrice e conduttrice televisiva per RAI e Mediaset, ha viaggiato come reporter in Africa, Asia, Sud America e Paesi Arabi. Esperta di tematiche sui Paesi mediterranei e dell’UE, ha fondato ed è stata direttore responsabile della testata giornalistica IlMediterraneo.it

Franco Fracassi, giornalista specializzato in inchieste su misteri italiani e internazionali, inviato di guerra e fotografo. È autore di 15 film inchiesta, tra cui Zero, inchiesta sull’11 settembre, e di 12 libri, tra cui Morte dei Paschi.