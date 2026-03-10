Colpo in pieno giorno a Montesacro: guardia giurata disarmata, portano via 50mila euro

Un colpo rapido, quasi chirurgico, messo a segno in pochi istanti nel cuore di viale Adriatico, in zona Montesacro, nel quadrante nord-est della Capitale.

Erano circa le 11 di questa mattina, 10 marzo, quando due rapinatori armati hanno assaltato una guardia giurata impegnata in un servizio di trasporto valori, portando via circa 50 mila euro.

Il denaro, secondo quanto ricostruito finora, era l’incasso di una sala slot della zona e stava per essere messo in sicurezza.

L’agguato davanti all’ufficio postale

I malviventi hanno scelto con precisione il momento dell’azione: quello della consegna del denaro.

La guardia giurata si trovava nei pressi dell’ufficio postale della zona, pronta a consegnare il borsone con i contanti a un dipendente, quando è stata improvvisamente affiancata da uno scooter con due uomini a bordo.

Con il volto coperto e le armi in pugno, i rapinatori hanno minacciato il vigilante, costringendolo a cedere la borsa con l’incasso. Prima di dileguarsi, gli hanno sottratto anche la pistola d’ordinanza, lasciandolo disarmato.

Tutto si è consumato in pochi secondi. Poi la fuga, rapida, tra le strade del quartiere.

Scatta il piano antirapina

L’allarme è stato immediato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Città Giardino e i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, che hanno avviato subito le ricerche dei due banditi.

Nella zona sono stati attivati posti di blocco e controlli nelle principali vie di collegamento, nel tentativo di intercettare lo scooter utilizzato per la fuga. Al momento, però, dei rapinatori non ci sono ancora tracce.

Le telecamere al vaglio degli investigatori

Le indagini si concentrano ora sui sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere installate sia presso l’ufficio postale sia nei pressi della sala slot da cui proveniva il denaro.

I filmati potrebbero fornire elementi decisivi: dal modello dello scooter alla direzione di fuga, fino a eventuali dettagli sull’abbigliamento o sulla corporatura dei due uomini.

Gli inquirenti cercano anche di capire se il colpo sia stato pianificato con largo anticipo, magari dopo aver studiato le abitudini del servizio di trasporto valori, oppure se i rapinatori abbiano agito sfruttando un’occasione favorevole.

Nel frattempo, a viale Adriatico resta l’immagine di un assalto consumato in pieno giorno, tra le attività e i passanti di una delle arterie più frequentate del quartiere.

