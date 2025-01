Conca d’Oro, apre terzo palco hi-tech per artisti emergenti

Dopo i primi due Talent Corner Generazione Roma già attivi, quello della Metro Cipro, inaugurato con il Sindaco Gualtieri, e quello nel Parco Marconi, l’oasi verde e attrezzata del Comune di Roma affacciata sul Tevere, sarà inaugurato domani, 1° febbraio, il terzo palcoscenico hi-tech in piazza di Conca d’Oro, nel III Municipio.

Un’altra opportunità per esprimere il proprio talento in maniera gratuita e sicura. Appuntamento a partire dalle ore 11.30 con i primi ospiti musicali, Virginia Mingoli e il gruppo Mille Para.

Continuano i Talent Corner ‘Generazione Roma’, l’iniziativa di Roma Capitale e dell’Ufficio di Scopo per le Politiche giovanili, in collaborazione con Open Stage, che porta la musica in piazze e parchi della Capitale. Nel solo 2024 si sono esibiti oltre 800 artisti e band composte da giovani musicisti emergenti e sono stati organizzati 881 eventi.

Basta un click sull’app dedicata e ci può prenotare per fare musica e cantare in tutta libertà e gratuitamente.

Questo grazie anche alla semplicità con cui si può organizzare il proprio “mini-concerto”: dall’app Open Stage si possono scegliere data e luogo. Basterà portare con sè voce, strumenti e microfono, perché i Talent Corner sono totem digitali con un mixer a disposizione, completamente attrezzati e amplificati.

Inoltre dall’App si può condividere l’appuntamento con i propri amici e fan per rendere lo spettacolo ancora più partecipato.

“Con i Talent Corner Generazione Roma i giovani artisti sono protagonisti della città. Vogliamo premiare e valorizzare il talento, creare nuove opportunità per esprimere la propria passione, promuovere nuove connessioni tra le persone e con la città.

È anche una preziosa occasione per farsi conoscere, per far emergere le proprie capacità, e magari per scoprire, tra tante voci, quelle dei nuovi Maneskin. Siamo orgogliosi di questo risultato e continueremo a lavorare per moltiplicare le iniziative, anche con qualche sorpresa che sveleremo a breve” dichiara Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco Gualtieri alle Politiche giovanili di Roma.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.