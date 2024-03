Conca d’Oro, inaugurato il parcheggio di scambio

Inaugurato il parcheggio di scambio di Conca D’Oro, in corrispondenza dell’omonima stazione della Linea B1.

Realizzato in struttura multipiano su due livelli interrati, ha una disponibilità complessiva di 198 posti auto, di cui 5 riservati alle persone diversamente abili.

Sono presenti anche 14 stalli per ciclomotori e saranno a breve attive 72 bike box.

L’accesso carrabile al parcheggio è previsto da via Martana, con corsia di canalizzazione da via Val di Cogne, mentre l’uscita carrabile è realizzata su viale Tirreno.

Il parcheggio è dotato di un impianto fotovoltaico, in fase di attivazione, per circa 30 KW, che contribuirà alla riduzione dei costi energetici.

La realizzazione del parcheggio è stata affidata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale e a Roma Servizi per la Mobilità, mentre la gestione del servizio ad Atac nell’ambito del Contratto di Servizio con l’amministrazione capitolina.

Il piano tariffario previsto da Roma Capitale è il seguente: 1,50 euro per le prime 12 ore di sosta consecutive; 2,50 euro fino a 16 ore di sosta consecutive.

Gli abbonati al trasporto pubblico e le altre categorie esenti dal pagamento della sosta tariffata potranno usufruire gratuitamente del parcheggio.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, dell’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e del Presidente del III Municipio, Paolo Marchionne.

“Quello sui parcheggi di scambio è un lavoro importante che stiamo cercando di rilanciare; – ha dichiarato il Sindaco – l’intermodalità è decisiva, sia per incentivare l’uso dei trasporti pubblici, sia per migliorare la qualità urbana dei luoghi.

Il parcheggio di Conca d’Oro sarà di uso gratuito per chi ha la tessera, che stiamo cercando di incentivare comprendendo anche agevolazioni come bici e auto in sharing, bikebox e parking.

Questo luogo, energicamente efficiente, grazie a un lavoro coordinato con il Municipio, sarà più bello, con verde e giochi. Ci sarà anche lo spazio per i giovani con la sala prove.

Come nelle altre città europee vogliamo che i nodi del traporto pubblico locale siano belli e non respingenti e abbiano centralità nel quadrante.

Inoltre per la metro B abbiamo acquistato nuovi treni che arriveranno a fine anno e che, assieme alla revisione degli altri, ci permetterà l’aumento delle frequenze. Tuttavia, per quanto la rete possa essere ramificata ed efficiente, deve essere appoggiata all’intermodalita, che ora con il Maas, il Mobility as a Service, diventerà un modello“.

“Con l’apertura del parcheggio di scambio di Conca D’Oro – ha commentato l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – consegniamo ai cittadini romani e ai pendolari oltre 200 stalli di sosta che saranno molto importanti per agevolare l’accesso al trasporto pubblico e favorire l’intermodalità degli spostamenti.

Il parking di Conca D’Oro si inserisce nel piano complessivo che abbiamo avviato fin dall’inizio della nostra amministrazione volto alla valorizzazione e al recupero delle aree di sosta, un settore fondamentale per tutto il sistema della mobilità cittadina”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati