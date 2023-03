Concerto benefico il 31 marzo nella Chiesa S. Maria Addolorata

Venerdì 31 marzo 2023 ore 19:45 nella Chiesa S. Maria Addolorata, in via della Venezia Giulia 134, importante concerto di beneficenza (a ingresso libero, è gradita comunque una offerta libera) per l’Hopitaly Vezo in Madagascar.

Teo Giannini promotore dell’evento in vista delle festività pasquali afferma che ciò è stato possibile grazie a tutti i cittadini comuni e agli sponsor commerciali dei nostri quartieri che hanno contribuito a realizzare questo nuovo concerto dopo quello natalizio.

