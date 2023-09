Concerto del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici” – V Edizione 2023

Una serata veramente preziosa all’insegna della musica classica si annuncia per il 9 settembre 2023 al Museo Nena di Colli Aniene. Qui, gli appassionati potranno godersi, tra le sculture del Maestro scultore Alfiero Nena, un concerto generoso, notevole, quale questo che rappresenta la conclusione del Festival Internazionale “La Musica dei Pre accademici” felicemente svoltosi a Cetona (Siena) dal 30 agosto al 3 settembre.

Il progetto, nato nel 2017 da una felice idea della Prof.ssa Catalina Diaconu direttore artistico della Rassegna, vuole festeggiare il percorso che i giovani talenti partecipanti hanno compiuto negli ultimi mesi distinguendosi in vari concorsi, master classes, concerti programmati nell’ambito dell’attuale Quinta edizione del Festival.

Ideato per promuovere il talento dei giovani musicisti in età soprattutto pre universitaria, Il Festival si propone di essere uno strumento per rafforzare il dialogo interculturale e realizzare gli scambi artistici fra giovani appassionati di musica provenienti da varie parti del mondo e appartenenti a varie culture.

L’Associazione culturale “Fidia” accoglie presso la sede del Museo Nena il concerto di cinque giovani pianisti che si sono distinti in varie competizioni internazionali negli ultimi mesi, rappresentanti di vari Paesi quali l’Italia, la Repubblica Moldova, Romania, Gran Bretagna, in un programma musicale che si propone come viaggio “Dal Classico al Romantico”.

Il concerto, che si svolge mentre a Bucarest si celebra con un Festival l’imponente figura del grande compositore romeno George Enescu, il primo della stagione 2023-2024 dell’Associazione “Fidia” presso il Museo Nena, sarà un omaggio alla figura dello scultore Alfiero Nena (1990-2020), tra i suoi stessi capolavori e negli spazi divenuti da alcuni anni un apprezzato punto di incontro fra artisti e personalità del mondo della cultura.

Il P rogramma

F. Chopin (1810-1849)

Preludio op. 28 in Mi minore

Mazurka op. 67 n. 4 in La minore

Alexander Jonas Horsfall – Pianoforte

L. van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 27 n. 2 in Do diesis Minore. Adagio sostenuto

F. Chopin (1810-1849) – Valzer in La minore

Francesco Pignataro – Pianoforte

F. Chopin (1810-1849)

Etude op. 25 n. 2 in Fa minore

Polacca in Sol diesis minore

Anastasia Stoica – Pianoforte

L. van Beethoven (1770-1827)

– Sonata op. 13 n. 8 in Do minore – Grave. Allegro di molto e con brio

F. Chopin (1810-1849) – Polacca op. 26 in Do diesis minore

– Etude op.10 n. 12 in Do minore

Daniele Di Nardo Di Maio-Pianoforte

J. Haydn (1732- 1809) – Sonata hob. XVI:34 in Mi minore

F. Liszt (1811-1886) – Leggenda n. 2, S175, “St. Francois de Paule marchant sur les flots”

Samuele Cuicchio – pianoforte

Suoneranno:

Alexander Horsfall, Francesco Pignataro, Anastasia Stoica, Daniele Di Nardo Di Maio e Samuele Cuicchio saranno i protagonisti della serata musicale coordinata dalla prof.ssa Catalina Diaconu, pianista e docente che da anni dedica la propria attività alla scoperta dei giovani talenti e alla loro promozione.

La Professoressa Catalina Diaconu, ideatrice del progetto, nonché direttore artistico della Rassegna, è di nazionalità italiana e di origine romena, nata a Bucarest, diplomata con il massimo dei voti presso il Conservatorio “George Enescu” della stessa città e si è specializzata presso il Conservatorio “P. I. Ciaikovski” di Mosca sotto la guida di Lev N. Naumov. Ha svolto attività concertistica in vari paesi quali Romania, Italia, Germania, Francia, Spagna, Russia, Principato di Monaco, sia come solista che in formazioni di musica da camera. Da sempre svolge una intensa attività di promozione dei giovani musicisti di talento di varie nazionalità.

Dal 2012 al 2017 ha insegnato Pianoforte nei Corsi pre accademici presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Vincitrice di concorsi pubblici attualmente è docente di Pianoforte presso le Scuole Secondarie nella Provincia di Roma.

È stata insignita del Premio “Personalità europea 2015”.

L’appuntamento, da non perdere, è per il 9 settembre 2023 alle ore 18,00 presso il Museo Nena di Roma in Via E. D’Onofrio, 35, con ingresso libero.