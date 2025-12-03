Concerto di Natale a Santa Maria Addolorata

Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 19, presso presso la parrocchia di Santa Maria Addolorata, in viale della Venezia Giulia 134, si terrà il Concerto di Natale con l’Orchestra L’anello musicale (Direttore Mauro Conti) e il Coro Beato Angelico della Minerva (direttrice Valentina Nivis).

Le altre informazioni sono sulla locandina allegata.

