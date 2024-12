Il 27 dicembre 2024 riprendono gli eventi culturali del IV Municipio con il concerto Gospel dei Phonema Gospel Singers alla Parrocchia Gesù di Nazareth in Via Igino Giordani 5 alle 20:30.

Ingresso gratuito.

I Phonema Gospel Singers

Nascono a Roma nel 1996 sotto la direzione di Antonella Cilenti. In breve tempo il la formazione raccoglie molti consensi a Roma e nel resto d’Italia, moltiplicando le sue esibizioni fino a diventare il punto di riferimento per il genere Gospel, tanto da essere richiesta anche per importanti progetti musicali e da artisti del calibro di Mario Biondi.

Il repertorio del coro, ispirandosi alle tradizioni e ai ritmi dei canti delle comunità afro americane al momento storico della schiavitù nera negli Stati Uniti d’America, passa dagli spirituals più tradizionali al gospel contemporaneo. Negli anni, grazie alle numerose esperienze in contesti diversi, si arricchisce di contaminazioni provenienti dal soul e dal pop.

I Phonema Gospel Singers sono stati protagonisti di emozionanti performance in alcune tra le più importanti chiese e basiliche di Roma. Tra le ultime partecipazioni: RAI 1 – Uno Mattina; RAI Radio 2 – Il Ruggito del Coniglio; TV2000; quarantesimo compleanno di Francesco Totti.

Annoverano tra le loro esibizioni, numerose partecipazioni agli eventi dell’Estate Romana e concerti per campagna di beneficenza Telethon e FAO.

