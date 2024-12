Concerto gospel “Merry Christmas in Love!” all’Auditorium – Biblioteca nazionale centrale di Roma

La Biblioteca nazionale centrale di Roma, nell’Auditorium, venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 21.00, festeggia il Natale con il concerto gospel “Merry Christmas in Love!” con cui il coro “Free Voices in Love” animerà la serata.

Nel corso degli anni, il coro “Free Voices in Love” ha sviluppato una propria identità musicale e si è concentrato su un repertorio Gospel con inclusioni di brani pop moderni.

L’essenza del coro è racchiusa nei valori del suo nome: amore e libertà, perfettamente espressi attraverso la musica.

IL PROGRAMMA

Amen

Hark The Herald

White Christmas

Let Us Break

Jesus What A Wonderful Child

If We Ever

Happy Xmas

I Want To Be Ready

Amazing Grace

Movin On Up

Total Praise

Lean On Me

You’ve Got A Friend

His Eye On The Sparrow

I Know Where I’ve Been

Ain’t No Mountain

Joyful Joyful

I Will Follow Him

Oh Happy Day

Season Of Love

Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria entro il 19 dicembre 2024

