Concerto natalizio della Polizia Locale tra musica, emozioni e inclusione

Ieri sera la magia del Natale ha invaso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, con il tradizionale concerto natalizio della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale.

Una serata speciale, condotta dal giornalista Tiberio Timperi e da Giancarlo Magalli, che ha unito brani classici e contemporanei a momenti di spettacolo e riflessione, emozionando il pubblico presente, tra cui il Sindaco Roberto Gualtieri e numerosi rappresentanti delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine.

Un’occasione per augurare buone feste e rendere omaggio al lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia Locale. Il Comandante Mario De Sclavis, insieme al Sindaco, ha sottolineato l’impegno del Corpo durante un 2025 segnato da eventi di portata eccezionale: dai funerali di Papa Francesco all’elezione di Papa Leone XIV, fino al Giubileo dei giovani che ha visto l’arrivo di circa un milione di pellegrini. “È stato un anno di grandi sfide, affrontate con dedizione da ogni appartenente al Corpo. Un grande lavoro di squadra”, ha affermato De Sclavis.

Tra i momenti più emozionanti della serata, la consegna al Sindaco del calendario storico 2026 della Polizia Locale, che celebra gli 80 anni della Repubblica e la rifondazione del Corpo, insieme a due agenti in uniforme storica.

Applausi e commozione hanno accolto anche Daniele Virgili, agente rimasto coinvolto in un grave incidente nel novembre 2024, salito sul palco per ricevere l’affetto della platea.

Non sono mancati momenti di spettacolo e inclusione: i ragazzi del Teatro Patologico hanno portato energia e entusiasmo sul palco, unendo musica e teatro per raccontare temi importanti come integrazione e partecipazione sociale, conquistando la platea con la loro forza e spontaneità.

Infine, un tocco di sorpresa e affetto: un messaggio video della nota attrice Claudia Gerini ha voluto trasmettere auguri di buon Natale alla Polizia Locale e a tutto il pubblico, chiudendo la serata con un gesto di vicinanza e gratitudine che ha scaldato i cuori dei presenti.

