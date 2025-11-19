Concerto S. Cecilia, in memoria di Bruno Antonini fondatore della banda

Domenica 30 novembre 2025 ore 16:00 al Teatro G. Verdi in Piazza S. Maria dell’Olivo n.10, a Roma si terrà il Concerto di S. Cecilia, dedicato a Bruno Antonini, fondatore del Complesso Bandistico Arturo Toscanini, venuto a mancare il 12 novembre 2025.

Sarà ricordato inoltre il centenario della fondazione della parrocchia S. Maria dell’Olivo, presso cui l’associazione ha avuto sede sin dalla sua fondazione.

Con la partecipazione della Banda Musicale “Pietro Mascagni” di Villanova di Guidonia.

Dirigono : M° Carlo Calcagnini e M° Claudio Croce

Ingresso libero

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.