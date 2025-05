Conclave, scatta il piano sicurezza: controlli a tappeto tra San Pietro e via della Conciliazione

Con l’inizio del Conclave, che porterà all’elezione del nuovo Papa, è scattato il piano sicurezza: operazioni a tappeto, unità cinofile e artificieri all’opera per bonificare ogni angolo sensibile della zona vaticana.

È l’alba quando iniziano i primi controlli nei pressi di via della Conciliazione, piazza Pio XII, la Porta Santa e naturalmente piazza San Pietro, cuore pulsante di questo evento mondiale.

File ordinate, varchi presidiati, metal detector attivi e un cordone umano fatto di donne e uomini delle forze dell’ordine, pronti a garantire che tutto si svolga in sicurezza.

Lo scenario è quello di una città-santuario: pellegrini e turisti si alternano sotto lo sguardo attento delle divise, mentre i fedeli iniziano ad accalcarsi per essere i primi a vedere, forse già nelle prossime ore, il fumo bianco levarsi dal comignolo della Cappella Sistina.

“Il dispositivo di sicurezza è stato strutturato secondo la logica del ‘come se’, ovvero pronto a intervenire su qualsiasi possibile scenario – si legge in una nota della Questura – grazie a risorse tecnologiche avanzate e assetti speciali in campo”.

L’attesa è palpabile. Ma Roma, ancora una volta, dimostra di saper accogliere il mondo con fede, storia e ordine. Perché, tra pochi giorni, una nuova voce si affaccerà dal balcone della basilica più famosa del mondo con un semplice saluto: Habemus Papam.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.