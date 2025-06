Concorso Comune di Roma: 35mila domande per 808 assunzioni

Mancano poche ore alla chiusura del bando e l’adrenalina comincia a salire. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: il 4 giugno scadono i termini per partecipare al nuovo maxi concorso del Comune di Roma, che mette in palio 808 posti in diversi profili professionali. E già si profila l’ennesima corsa al posto fisso nella Capitale, con oltre 35mila domande già presentate.

A cambiare, rispetto ai concorsi del passato, è il ritmo. Sarà una selezione “lampo”, come l’ha definita lo stesso presidente della commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci. Tempi serrati, pochi fronzoli, tanta sostanza.

Le prove preselettive si svolgeranno entro giugno, quelle scritte entro fine luglio. Gli orali dopo l’estate, con un obiettivo chiaro: pubblicare le graduatorie entro la fine del 2025.

Ma non è solo la velocità a rendere questo concorso diverso dagli altri. Il nuovo regolamento, infatti, segna una svolta sul piano della trasparenza e dell’inclusione.

“Abbiamo finalmente uno strumento moderno e aggiornato – ha spiegato Corbucci – che, insieme alla digitalizzazione, ha permesso di rendere le procedure più rapide e più accessibili a tutti”.

Tra le novità: maggiore attenzione alle candidate in gravidanza e allattamento, che potranno sostenere le prove in tempi e modalità differenziate; bandi unici per area, nel caso di profili simili, per abbattere tempi e costi; e la gestione interamente digitale tramite il portale nazionale inPA, dalla domanda fino alla pubblicazione della graduatoria.

Negli uffici di Roma Capitale, intanto, è già scattata la macchina organizzativa. Dietro le scrivanie, tra carte, e-mail e software gestionali, si lavora per garantire una selezione impeccabile e soprattutto tempestiva. Una selezione che si preannuncia tra le più partecipate degli ultimi anni.

E tra i 35mila candidati? C’è di tutto: neolaureati in cerca della prima occasione, professionisti in cerca di stabilità, madri e padri che inseguono una vita più equilibrata, giovani precari che sognano di voltare pagina. Tutti con lo stesso obiettivo: conquistare un posto negli uffici di Roma Capitale. Un traguardo che, tra pochi mesi, per 808 fortunati potrebbe diventare realtà.

Intanto il tempo stringe. Il bando è online, e chi ancora non ha presentato la domanda ha solo poche ore per farlo. Poi sarà il momento di studiare, di mettersi alla prova, di crederci.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.