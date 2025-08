Concorso al Comune di Roma: in migliaia verso l’orale

È scoccata l’ora della verità per migliaia di candidati al concorso del Comune di Roma. Dopo mesi di attesa, speranze, quiz e prove incrociate, la lunga maratona verso uno degli 808 posti messi a bando sta per entrare nel suo tratto finale.

Terminati i quattro giorni dedicati alle prove scritte, ora si guarda all’orale. E non c’è più spazio per errori: chi sbaglia, rischia di restare fuori.

Si erano presentati in 67mila ai blocchi di partenza. Oggi, dopo preselettive e batterie a risposta multipla, ne restano poche migliaia.

Il Campidoglio ha voluto una selezione lampo per reclutare profili non dirigenziali: funzionari e istruttori, geometri, ingegneri, informatici, giardinieri, autisti, agronomi e custodi. Tutti destinati a rafforzare la macchina capitolina, sempre più in affanno a causa di un organico ridotto all’osso.

Chi sperava in una pausa estiva dovrà fare i conti con un agosto sui libri. Il colloquio orale, infatti, sarà decisivo per scalare le graduatorie. Non basta arrivare in fondo: serve un buon punteggio per entrare tra i vincitori e firmare l’agognato contratto, evitando il limbo degli idonei non assunti.

I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati sulla piattaforma InPA, insieme alla lettera del cognome da cui partiranno le “interrogazioni”, previste tra fine settembre e inizio ottobre.

Nel dettaglio:

Funzionari amministrativi: in 1.430 per 125 posti. Si comincia con la lettera D.

Funzionari tecnici: 745 per altri 125 posti, partenza dalla lettera W.

Funzionari ambientali: 130 per 18 posti, si parte dalla C.

Funzionari informatici: 115 candidati per 18 posti, si comincia dalla Z.

Le prove orali si preannunciano maratone soprattutto per gli istruttori amministrativi: 2.549 candidati per 225 posti, si inizia dalla F.

Istruttori tecnici: 747 aspiranti, sempre per 225 posti. Lettera di partenza: Y.

Più contenute, ma non meno importanti, le cifre per i profili operativi:

Operatori ambientali: 70 candidati per 18 posti, dalla lettera Y.

Autisti: 236 per 18 posti, si parte dalla G.

Custodi e operatori di supporto: 252 per 18 posti, partenza dalla K.

Operatori tecnici: 146 in corsa, con interrogazioni che inizieranno dalla Q.

Il Comune di Roma ha rispettato i tempi: preselettive entro giugno, scritte entro luglio. Ora, per chi sogna una scrivania in Campidoglio o una divisa da operatore comunale, l’autunno sarà il momento della svolta. Il traguardo è fissato entro fine anno, con graduatorie valide per tre anni.

Roma Capitale cerca forze nuove. E per chi è ancora in gara, l’obiettivo è sempre più vicino: non resta che stringere i denti e studiare. La città chiama, e qualcuno, presto, risponderà con un contratto in mano.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.