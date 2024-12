Condanna per l’atto vandalico alla targa in memoria di Clemente Scifoni

“Con profondo sdegno e amarezza, condanniamo fermamente l’ignobile atto di vandalismo perpetrato ai danni della targa commemorativa dedicata a Clemente Scifoni, situata in Piazza della Marranella.

Questo gesto rappresenta un’offesa non solo alla memoria di un uomo che ha lottato con coraggio per la libertà e i valori democratici del nostro Paese, ma anche ai principi di rispetto e civiltà che dovrebbero animare ogni comunità.

Clemente Scifoni ha combattuto per garantire a noi tutti un futuro libero e democratico. La targa a lui dedicata non è solo un simbolo di memoria storica, ma anche un monito per le generazioni presenti e future a non dimenticare l’importanza della lotta per i diritti e la dignità di ogni cittadino.

Esprimiamo solidarietà alla famiglia Scifoni e come comunità, non permetteremo che l’ignoranza e il disprezzo per la nostra storia abbiano la meglio sui valori di cui Clemente è stato un simbolo.

Esprimiamo solidarietà anche alla sezione di Rifondazione Comunista di via Bordoni che è stata recentemente vandalizzata. L’impegno per mantenere viva la memoria di chi ha lottato per la nostra libertà deve essere più forte di ogni gesto di vandalismo”.

Lo dichiara in una nota Mauro Caliste presidente del Municipio V.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.